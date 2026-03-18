日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１７日、都内で記者会見を開き、日本財団との連携協定締結を発表した。いじめや不登校の児童増加など社会問題の解決を目指す共同事業「子ども未来プロジェクト」を、双方の強みを生かして加速、拡大することが目的。ＪＦＡの宮本恒靖会長は「サッカーで未来を作る。その実現に向けて」と理由を説明した。日本財団の笹川順平理事長は「しっかり手を取り合って、われわれの資金力とネットワークを最