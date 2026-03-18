俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が主演し、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）の新たな出演者として優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が決定した。さらに北大路欣也、井ノ原快彦も含めた全メインキャストのキャラクタービジュアルも解禁した。【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（と