関東馬ハッピーエンジェルが父ゆかりのファルコンSで重賞初Vを目指す。昨夏の福島新馬戦→新潟ダリア賞でデビュー2連勝を飾った後、地道に力をつけてきた。前走クロッカスSは3番手インで制御し、直線しぶとく伸びて2着。武市師は「（三浦）皇成とも一本調子の面があると話していた馬が4コーナーを回っても脚がたまっていて、追い出しも我慢できていた。今までとは違う競馬で収穫がありました」と振り返る。その後は同じ左回り1