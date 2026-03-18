米国との激闘に敗れた直後のドミニカの選手たちの振る舞いは波紋を呼んだ(C)Getty Images敗れてなお、ナインたちは堂々としていた。現地時間3月15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表戦に1-2で敗れたドミニカ共和国のナインたちは、ゲームセットから約2時間後にスピーカーから爆音で音楽をかき鳴らし、無言のままクラブハウスから去っていった。【動画】爆音→無言で取材拒否ドミニカナインの帰