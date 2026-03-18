【９６年４月５日、阪神●０−９巨人】宿命のライバルに、記録的な大敗を喫した。巨人先発の斎藤雅に対し、打線が手も足も出ない。四回２死からこの試合１２人目の打者、桧山がようやく左前打。ところが盗塁を刺されチェンジに。これが最初で最後の走者となった。打者２７人で終了という、完全試合並みの沈黙だった。前年９５年の監督代行から正式に就任した藤田平監督だったが、苦難のシーズンの前兆ともいえる監督デビュー