10戦目で初めてダートを使われた前走の根岸Sで5着まで差し込み、砂の適性もあることを証明したマピュース。今回は再び芝に戻し、昨夏の中京記念に続く重賞2勝目を狙う。小島助手は「（芝、ダート）どちらも行ける感じだね。使い詰めも状態は変わらない。中京は勝っているコースだし、距離も延びるよりは短くなった方がいい。相手も楽になるし、条件はいいと思う」と期待十分だ。