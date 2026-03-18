2頭出し長谷川厩舎のナムラクララは、来週の高松宮記念に出走する重賞5勝ナムラクレアの半妹。指揮官は「先週、クレアとの併せ馬も良かった。決め手に欠けるが、距離が1400メートルになるのはいい」と歓迎する。昨年12月に当舞台の3勝クラスを勝ち上がったレディマリオンは、芝7F戦の持ち時計1分18秒8がメンバー最速。「帰って来てからの具合がいい。まだ強いところとやっていないけど、時計も持っている」と期待十分に送り出