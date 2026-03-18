リュクスパトロールはフラワーCと同じ中山芝9Fで新馬勝ち。2戦目の前走・フェアリーSでは12着に敗れたが、加藤士師は「まだトモが緩くて完成されている馬でもないし、中山マイルは合わなかった」と敗因を分析する。初戦はスッと先手を奪い、しぶとい粘り腰を発揮して逃げ切る好内容。師は「状態は特に問題ない。距離が延びた方が競馬はしやすい」と期待を込めた。