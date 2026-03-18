「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍は小結若元春を一気の攻めで寄り倒し、勝ち越しを決めた。悲願の昇進後初優勝へ１差で追う。関脇霧島は隆の勝を引き落とし、豪ノ山は朝紅龍をはたき込んで、それぞれ賜杯争いトップの１敗を守った。大関安青錦は平戸海に上手投げを決め、今場所初の連勝で５勝５敗と星を五分に戻した。琴桜は大栄翔をはたき込み６勝目。１敗の２人を、２敗で豊昇龍、琴