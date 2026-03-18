◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）ウィットリーは前回登板（１１日・対ソフトバンク）で１イニング５失点。首脳陣もファンも心配したやろうけど、しっかりと調整してきたね。２０１センチの長身から角度のある１５４キロの直球にカットボール、大きなカーブ、チェンジアップと使いこなして３回２／３を１安打無失点。間違いなくローテーションを任せることができるし、どれだけの結果を残してくれるか楽し