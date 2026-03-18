お兄ちゃんは人気アイドル！妹のＫＯＫＯＲＯが高校卒業を報告した。１７日に自身のインスタグラムを更新し「無事に高校卒業しましたーーーーーーー」とうれしそう。ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」に所属するＫＯＫＯＲＯは「今の活動に集中するために高校を転校して、たくさん悩んで考える時間が多かった時、転校前の先生方が優しく背中を押してくれたおかげで決心がつき、環境を変える一歩を踏み出せました」と、転校して