オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）先発した巨人・戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点ながら課題を口にし、阿部監督も「物足りない」と話した。開幕ローテ入りを確実にすることはできなかった。戸郷は真摯（しんし）に結果を受け止めながら、ベンチに戻ると捕手の大城と課題点をすりあわせた。最後のイニングとなった５回は２者連続見逃し三振。その後サンタナに左翼線への二塁打を浴びたが、古賀