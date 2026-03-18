◆オープン戦楽天０―０西武（１７日・ベルーナＤ）西武の先発・高橋光成投手（２９）は４回２安打２奪三振２四球無失点で降板。「いつ開幕してもいいぐらい」と状態の良さをアピールした。初回はいずれも１４１キロのスライダーを打たせ先頭から右飛、二ゴロに打ち取ると、最後は一転、１５２キロの直球で押し込み左飛と３者凡退の立ち上がり。４回には２死満塁とされるも、最後は佐藤を三ゴロに打ち取り先制は許さず。「色