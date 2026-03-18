◆オープン戦楽天０―０西武（１７日・ベルーナＤ）先発・前田健太投手が６回を投げ、１安打無失点の好投を見せた。初回から最速１５１キロをマークし、初回から６回までいずれも３人で終える好投。５回には林安可にこの日初安打を許すも、続く西川を一ゴロ併殺打に仕留めた。球数も７１球と少なかった。日本球界で迎える１１年ぶりの開幕へ「最高でした。６イニングを投げることができたので、そういう意味では今日はやり