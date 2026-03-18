ＷＢＣにも出場した宮城大弥投手（オリックス）の妹で女優の宮城弥生が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。幼少時の極貧生活を振り返る一幕があった。今回は「部活でスゴかった有名人」。「私はオウチが昔、すごい貧乏だったので…。本当にガスが止まったり、お湯が出ないとか、すごい貧乏で」と話し出した宮城。ＭＣの明石家さんまが「そんな貧乏な家から、あんなすごい選手と君