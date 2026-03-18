◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）【阪神・藤川監督語録】▼WBC帰りの3選手が合流即スタメン止まっているような場面ではないですから。WBCという大きな大会かもしれませんけど、すぐにスタートさせなければ、成長も止まる。そんなところで止まっているようでは、ダメな時代に入っている。彼らは、最初から普通に出られる準備がありました。▼引退まで鍛錬勤めているから休養を与える。これは