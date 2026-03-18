大阪杯（4月5日、阪神）に向かうダノンデサイル（牡5＝安田）は17日、新たに鞍上に迎える坂井を背にCWコースを6F93秒3〜1F13秒0のゆったりとした時計で駆け抜けた。手綱を取る予定だった戸崎が騎乗停止となり、前日にコンビ結成が発表されたばかり。初コンタクトを取った坂井は「さすがダービー馬、ドバイも勝っている馬だなと思いました。今朝は馬の感じを確かめたい、イメージしていたものと乗った感じを擦り合わせたかった