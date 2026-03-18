◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）阪神・森下は、疲れの色を見せなかった。むしろ、その表情からは主力としての自覚がにじんでいた。17日のロッテ戦に「3番・DH」で佐藤輝、坂本とともにスタメン出場し、1打数無安打。準々決勝・ベネズエラ戦で一時勝ち越しとなる3ランを決めた男は、淡々と言い放った。「WBCが終わったらもうシーズンなので、タイガースのユニホームを着てなるべく多く（出たい）