「オープン戦、巨人３−２ヤクルト」（１７日、東京ドーム）３年目の巨人育成・平山功太内野手が、２戦連発となる２号ソロを放って支配下昇格を猛アピールした。五回に左翼席に白球をたたき込み「夢のようです。何とか塁に出てやろうという気持ちで打席に立ちました」と初々しく語った。若武者の台頭に阿部監督は、「明日も使うと思います。最後の最後まで見ていたいなっていう選手」と期待した。