◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参戦していた阪神・佐藤輝明内野手（27）が17日、ロッテとのオープン戦（ZOZOマリン）に「4番・三塁」で先発出場した。森下、坂本とともに、日本時間15日午後1時16分の準々決勝敗退から2日後、時間にして47時間44分後にスタメン出場。今大会に出場したNPB侍戦士最速で、過去にWBCに出場した阪神選手でも最速となっ