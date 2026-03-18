「オープン戦、西武０−０楽天」（１７日、ベルーナドーム）圧巻の投球だった。楽天・前田健太投手が６回１安打無失点。今季最速の１５２キロは昨季記録した２１年のトミー・ジョン手術以降の最速タイ。チェンジアップを決め球に６奪三振、無四球。開口一番「最高でした」と笑顔を見せた。四回までパーフェクト。五回、先頭打者に安打を浴び唯一の走者を許したが、次打者を併殺に打ち取った。７日のＤｅＮＡ戦（静岡）では３