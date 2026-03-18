◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）佐藤輝、森下とともにロッテ戦に「8番・捕手」で先発出場した坂本は、世界での経験を糧に“大谷流”を追求することを誓った。「（大谷は）すごく本当に野球を楽しんでいると感じた。ただ、力があって、技術があってこそ楽しめるというふうに僕は捉えた。まずは個々の力を付けて野球を楽しむところまで持っていかないといけない」WBCでのドジャース・大谷との交