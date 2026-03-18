「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエが先発し４回を３安打３失点。２−０の二回、野村に２ラン被弾、同点の三回には郡司に左前適時打を許したが、「全体的には自分がやりたいことはかなえられた」と前向きに話した。今オープン戦初のナイター登板には「しっかり体を動かすことができたりして、すごいよかった」と満足げ。古巣を相手に先発登板が予想さ