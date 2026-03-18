◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）阪神・藤川監督が、27日開幕戦に先発することが明らかになった巨人ドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）攻略へ、静かに闘志を燃やした。「相手の選手がどうこうというのは、全くない」と個々に対する言及は避けた上で、「巨人（が相手）というのは、私自身もタイガースファンも燃える。ビジターを得意として、乗り込んでいくという気持ちは変わらない」と言葉に力をこめ