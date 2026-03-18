◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）確かな存在感を示した。「9番・右翼」で先発した阪神・高寺が、バットで魅せた。0―1の3回無死一塁で西野の高め直球を強振。「しっかり自分のスイングができた」。真ん中高めの141キロ直球を完璧に捉え、ライナーで右翼席へと叩き込むオープン戦1号を放った。「1打席、1打席、集中して、結果を残していければ」最激戦区である開幕左翼争いは、し烈を極める。オ