「オープン戦、巨人３−２ヤクルト」（１７日、東京ドーム）不安を残す結果、内容となった。先発した巨人・戸郷翔征投手が５回を５安打２失点で降板。「自分の出したいことはあんまり出せなかった。修正が必要」と険しい表情で振り返った。初回にソロを浴びて先制点を献上し、四回は簡単に２失点目を許す。直球やフォークの精度にも課題を残した。阿部監督は「物足りないなっていう率直な感想はあります。もっと状態が上がっ