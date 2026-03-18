◇オープン戦阪神2―4ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリン）坂本と今春実戦で初バッテリーを組んだ阪神の先発・才木は、5回2安打1失点と順調な仕上がり具合をアピールした。シーズンでバッテリーを組む正妻とのコンビで、改良フォークに手応えをつかんだ。「フォークもいい感じに決まってますし、少し抜ける場面もありましたけど、そんなに割合は多くないと思うので、いい感じだったと思います」如実に物語ったのは主砲・