２軍に合流したＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が、１８日のファーム・西武戦（横須賀）で先発する。１７日は、ブルペンで課題と向き合いながら約２０球を投じるなど調整。「自分のいい感覚とかいいタイミング、リズムで投げられるようにしたい」と話した。開幕ローテ入りからはいったん後退したが、リスタートに向け「いいアピールができるようにしたい」と意気込みを口にした。