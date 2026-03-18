阪神・村上が、ルーキーに胸を貸す。27日の巨人戦（東京ドーム）で開幕投手を務める右腕は17日、SGL尼崎で残留練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。相手開幕投手がドラフト1位左腕・竹丸に決まったことについて「勢いでくると思うので」と警戒しつつ「だからといって自分は慌てることはないですし、とりあえずチームが勝てるようなピッチングをしたい」と泰然自若。「誰が相手でも自分のやることは変わらないので」と