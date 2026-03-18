俳優の堀未央奈（２９）が、読売テレビ（関西エリア）／中京テレビ（東海エリア）／ＢＳ１２のドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」（４月９日スタート。読売テレビ・深夜０・５９、中京テレビ・深夜１・０４、ＢＳ１２・後９・３０）で主演することが１７日、分かった。同作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫とその妻