◇ファームリーグ西地区阪神1―2オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）阪神・西純が攻守で躍動した。ファーム・リーグのオリックス戦に「4番・右翼」で先発出場。「4番」として初安打をマークするなど4打数2安打とアピールした打撃面に加え、右翼守備でも8回1死二塁で右前打を処理すると、ワンバウンドの好返球で本塁への生還を阻止した。元投手だけに「肩には自信がある方と思う」。3回2死一塁では左翼方向へ大飛球を放つ