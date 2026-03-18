フリーアナウンサーの生島ヒロシ（７５）が、４月５日スタートの文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（前９・００）で、活動を再開することが１７日、都内で行われた同局の定例社長会見で発表された。生島はハラスメント行為が発覚し、昨年１月２７日から無期限で活動を自粛していた。主戦場としてきたラジオでの復帰となり「セカンドチャンスをくれた。その勇気に報いないといけないと思いました」と意気込んでいる。表