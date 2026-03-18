「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）若虎がグラウンドで激しく火花を散らす。阪神・高寺望夢が打てば、中川勇斗も負けじと快音を残すオープン戦。開幕レフトを懸けた一騎打ちのバトル。この日、まずは高寺だった。１点を追う三回、相手失策で坂本が出塁。無死一塁で打席が巡った。ロッテの先発は右腕・西野。積極スイングを仕掛けた。「特に狙いとかはないんですけど…来た球をという感じ