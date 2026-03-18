「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の先発・才木浩人投手（２７）は５回２安打１失点。今季自身の初戦となるＤｅＮＡ戦でバッテリーを組む予定の坂本とのコンビでロッテ打線を手玉に取り、順調な調整ぶりを示した。来週、２４日のファーム・オリックス戦（京セラ）では開幕前最後の登板を予定しており、万全な状態での開幕に向け、最終過程へ突入した。女房役の帰還を喜ぶかのように