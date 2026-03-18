漁業関係者に大きな打撃を与えているのが中東情勢の悪化による原油価格の高騰です。新潟県佐渡市の漁業関係者からは「燃料代がどんどん上がって沖に行けない」と困惑の声が聞かれています。 アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃で、エネルギー供給の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖状態となっていることを受け、原油の価格が高騰。中でも、日本は原油の中東依存度が9割を超えているため、影響は避けられない状況