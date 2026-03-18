ＷＢＣ３大会連続でキューバ代表に選出され、巨人の絶対的守護神でもあるライデル・マルティネス投手（２９）が、開幕に向けて着々と準備を整えている。２０２４年オフに中日から巨人に移籍したマルティネス。推定４年総額５０億円超の大型契約を結び、昨季は?Ｇの新守護神?としてチームの勝利に大きく貢献。防御率１・１１を記録し、２年連続で４０セーブを達成するなど圧倒的な成績を残している。キューバ代表でも抑えを任