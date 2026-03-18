2月に近畿大学などが完全養殖を成功させたと発表したことで注目されているノドグロ。その研究に協力する海洋高校が3月17日、ノドグロの稚魚を新潟県糸魚川市の筒石沖に放流しました。 糸魚川市の能漁港にある県立海洋高校の実習棟。ここで飼育されているのが、高級魚で知られるノドグロの稚魚です。【海洋高校増田真之介 先生】「放流の一番大きな目的は水産資源の保全」水産資源であるノドグロの保全を目的に活動を続けてきた