3月18日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・球磨郡山江村山田（スピード違反）県道・・・上天草市大矢野町中（スピード違反） ＜午後＞国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（歩行者妨害）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点にお