強竜打線復活のカギを握るのが、中日のジェイソン・ボスラー内野手（３２）だ。来日１年目の昨年は細川に並ぶチーム最多の５８打点を記録し、今季もポイントゲッターとして期待されている。だが、１日の練習中にアクシデント（左ふくらはぎの肉離れ）に見舞われ、現在二軍で調整中。果たして開幕には間に合うのか――。本人を直撃した。――現在のコンディションは？ボスラーゼッコーチョー！今日（練習後に）病院に行っ