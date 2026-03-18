ドバイ国際競走（28日、メイダン）に遠征を予定している関西馬が17日、栗東の坂路で国内最終追いを行った。2頭を送り出す杉山晴厩舎はドバイターフ出走のガイアフォース（牡7）が4F55秒4〜1F12秒8。指揮官は「変わらず来ています。仕上がりはいいですよ」と好気配を伝えた。もう1頭のアルクオーツスプリントに出走するルガル（牡6）は加速ラップで4F55秒7〜1F11秒8。「いつも通りの動き。引っ張りきりの手応えで11秒8なので問