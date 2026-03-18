米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）へ向け、新たな動きに出た。祭典出場がかかる１月末のロイヤル・ランブル戦、２月末のエリミネーション・チェンバー戦の予選で敗退。保持していたＷＷＥ女子タッグ王座も、ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドに奪われた。相棒リア・リプリーは祭