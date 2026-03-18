米軍機の爆音に悩む基地の町に春を告げる蹄音が響いた。日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社の梅崎晴光（63）が米軍嘉手納基地の先端に位置する沖縄県北谷町砂辺の馬場跡を訪れ、15日に当地で催された琉球競馬（ンマハラシー）を取材した。太平洋戦争が始まった1941年を最後に途絶えていた砂辺の競馬が2018年、77年ぶりに復活して9回目の開