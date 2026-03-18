新日本プロレス１７日福島大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」準々決勝で、海野翔太（２８）がザック・セイバーJr.（３８）を撃破し、４強入りを果たした。カラム・ニューマン（２３）との準決勝（２０日、長岡）に駒を進めた海野は、決勝戦（２１日、長岡）の相手にタッグパートナー・上村優也を指名。本隊次世代エース同士による頂上対決の意義とは――。２０２５年１月４日東京ドーム大会のメインイベントも戦