「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の藤川球児監督（４５）が１７日、２７日の巨人戦（東京ドーム）を前に、強烈なライバル心を隠さず言葉にした。阿部監督が前日１６日、開幕投手をドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）に託すと明言。相対する投手が決定したことを受け、虎の指揮官が思いを語った。「相手が巨人というのは私自身も燃えますし、タイガースファンも燃えます」。歴史と伝