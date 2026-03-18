「川崎郷土・市民劇」の実行委員会のメンバーら＝２４日、川崎市役所プロのミュージシャンを目指しながらも、生き方に悩む青年。うまくいかない時に聞こえてきたのがある名曲だった−。川崎の歴史や人物をテーマに市民らがつくり上げる「川崎郷土・市民劇」が５月、多摩市民館（川崎市多摩区）とエポックなかはら（同市中原区）で公演される。１０回目となる今年は「人生応援歌的演劇」と銘打ち、同市川崎区出身の歌手、故坂本九