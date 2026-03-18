米国のドナルド・トランプ大統領（７９）のＷＢＣに関する発言が大きな批判を呼んでいる。ＷＢＣ準決勝（１６日＝日本時間１７日）でベネズエラがイタリアを４―２で破り、米国との決勝（１７日＝同１８日）に進出した。試合後、トランプ大統領は自身のＳＮＳ「ＴｒｕｔｈＳｏｃｉａｌ」に「うわっ！今夜、ＷＢＣ（野球！）の準決勝でベネズエラがイタリアを４―２で破った。本当に好調だね。最近、ベネズエラには良いこと