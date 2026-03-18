阪神・藤川球児監督（４５）が、ＷＢＣを終えて帰国した主力勢に?立ち止まるな?のメッセージを発した。虎将は１７日のロッテとのオープン戦（ＺＯＺＯマリン）で、前日１６日に帰国したばかりの佐藤輝明内野手（２７）を４番・三塁、森下翔太外野手（２５）を３番・ＤＨ、坂本誠志郎捕手（３２）を８番・捕手で先発起用。チーム合流即のスタメンとした。さらに、大山悠輔内野手（３１）も６番・一塁に入り、ほぼベストメンバー