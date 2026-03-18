Ｆ１アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が解任された際の後任候補に挙がる前レッドブル代表のクリスチャン・ホーナー氏に、名門フェラーリへの電撃加入が急浮上してきた。ニューウェイ代表はマシントラブルが相次ぐチームの窮状に加え、開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）でホンダ批判を展開したり、チームの機密情報を公の場で話すなどして批判を浴びており解任論が噴出。すでに英メディアがホーナー