【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の堀未央奈が、4月9日深夜より読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送スタートする4月期新ドラマ 『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』にて主演を務めることが発表された。【写真】29歳元乃木坂46人気メン、SNSで話題を呼んだ包帯姿の衝撃ビジュアル◆堀未央奈「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」主演に決定本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地