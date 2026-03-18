明日はＦＯＭＣの結果発表を前にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表する。今回は据え置きが確実視されているが、イラン情勢とそれに伴う世界的なエネルギー価格上昇が利上げ観測を強めている。しｋし、エネルギー主導のインフレでカナダ中銀が政策判断を大きく変えることはないと見られている。なお、同国は資源大国。 年初の弱い雇用指標とイラン情勢は、インフレに対する双方向のリスクを示している。労働市